中東戰火無損金融霸權 央行︰美元美債地位更穩固

央行最新報告，中東軍事衝突不僅未削弱美國的金融霸權，反而促使全球資金大舉湧入美元資產，證明美元與美國公債（美債）作為全球終極避風港的核心地位。（路透）

〔記者高嘉和／台北報導〕中東軍事衝突撼動全球金融市場。根據中央銀行最新報告，這場劇烈地緣政治危機不僅未削弱美國的金融霸權，反而促使全球資金大舉湧入美元資產，再次證明美元與美國公債（美債）作為全球終極避風港的核心地位，在動盪局勢中反而越發穩固。

全球資金湧入美元資產避險 粉碎「去美元化」迷思

報告分析，地緣政治衝突推升油價與通膨預期，但市場快速調整對美國聯準會（Fed）的貨幣政策預期。投資人原預估Fed今年將持續降息，如今轉為預期Fed極可能延後降息時點，甚至今年底基準利率維持在三．五％至三．七五％區間「按兵不動」；全球金融市場出現「現金為王」現象，資金迅速從股市等風險性資產撤出，轉而擁抱具備高流動性與低風險的美元資產避險。

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報告強調，不僅美債吸金規模創新高，這波美元強勢表現，也徹底粉碎了先前市場上的「去美元化」迷思。雖然先前川普祭出史無前例的高額對等關稅時，市場曾一度擔憂美國政策不確定性，但根據美國財政部統計，至去年十二月底，全體外資持有美債規模持續攀升至創紀錄的九．二七兆美元。

黃金不升反跌 日圓、瑞郎也走貶

值得注意的是，在這次美伊衝突引發的動盪中，美元資產避險表現甚至優於傳統避險資產。受強勢美元與Fed高利率預期的雙重夾擊，增加持有黃金的機會成本，導致近期金價不升反跌；而日圓與瑞士法郎等傳統避險貨幣，也對美元呈現貶值態勢。

報告總結，當前的政經格局與市場結構清楚表明，實務上「去美元化」極難執行，美元與美債的全球核心地位，在危機中反而更顯堅不可摧。

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