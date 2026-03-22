AI不致重演網路泡沫 央行示警：私募信貸恐埋雷

央行最新研究指出，AI供應鏈業者透過「我投你錢、你買我產品」循環交易模式，大量依賴私募信貸等非銀行市場直接融資，若最終「流動性壓力」外溢，恐衝擊傳統銀行體系穩定。（路透）

〔記者高嘉和／台北報導〕人工智慧（AI）引發全球投資熱潮，雲端服務商更大幅擴增數千億美元資本支出。中央銀行最新研究指出，從那斯達克指數本益比來看，這波AI股熱潮基本面優於二〇〇〇年網路泡沫，但目前AI供應鏈業者透過「我投你錢、你買我產品」循環交易模式，且大量依賴私募信貸等非銀行市場直接融資，若最終「流動性壓力」外溢，恐衝擊傳統銀行體系穩定。

報告分析，若與二〇〇〇年網路泡沫相比，當時那斯達克指數本益比一度飆高至六十四．九倍，泡沫破裂後股價重挫且跌幅高達七十七．九％；但AI狂潮資金多集中在具備實質營收與自由現金流的大型科技巨頭，那斯達克指數本益比約三十一倍，整體營運及財務基本面具備較高的可預測性。

請繼續往下閱讀...

但報告提醒，為了建置基礎建設的龐大資金需求，AI企業多採取特殊目的公司（SPV）、私募信貸等多元融資管道，與二〇〇八年金融危機有類似之處，即當年金融機構成立SPV並發行複雜的房貸抵押擔保證券（MBS），只是目前多侷限於AI企業緊密交叉持股的金流體系內，不致於立即引發系統性金融危機。

融資類似2008年 但外溢模式不同

報告分析，兩者模式類似但對金融體系的威脅路徑與外溢程度有顯著差異。二〇〇八年是因銀行體系高度涉入不動產放款，危機爆發後直接導致金融中介功能受損，引發全球信用緊縮與嚴重經濟衰退；而當前AI表外融資主要是由非銀行機構（如私募信貸）承擔，若未透過銀行進行高度槓桿操作，風險目前仍多侷限於AI企業緊密交叉持股的金流體系內，不致於立即引發全面系統性金融危機。

但報告警告，私募信貸市場存在資訊不透明、多重槓桿操作、資金來源散戶化等高度脆弱性；一旦私募信貸面臨流動性危機並頻繁動用信貸額度，風險最終仍將以「流動性壓力」的形式回流，進而衝擊傳統銀行體系的穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法