美超微單日爆跌33％ 市值蒸發60億美元

美國伺服器大廠美超微（SMCI）週五宣布，涉嫌走私輝達AI晶片至中國的共同創辦人廖益賢已辭去董事職務。受上述醜聞影響，週五美超微股價收盤重挫33.2％。（美聯社）

高層涉走私輝達AI晶片助中國

美超微高層3層偽裝、5道流程手法閃避禁令（資料來源︰美國司法部 製表整理︰編譯盧永山 圖︰路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國伺服器大廠美超微（SMCI）週五宣布，涉嫌走私輝達（Nvidia）高階人工智慧（AI）晶片至中國的共同創辦人廖益賢已辭去董事職務，並任命新的法遵長，立即生效。受上述醜聞影響，週五美超微股價收盤重挫三十三．二％。

涉案高層廖益賢被捕、辭董事

根據美國檢方公布的起訴書，廖益賢和美超微台灣區業務經理張瑞滄及承包商孫廷瑋等三人，非法將價值數十億美元、搭載輝達繪圖處理器（GPU）的伺服器，透過一家未具名的東南亞企業轉運至中國，他們分別面臨共謀違反「出口管制法」、走私罪及詐欺美國政府罪刑等多項指控。廖益賢和孫廷瑋已於十九日被捕，張瑞滄仍在逃。

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在得知廖益賢涉案後，美超微已立即暫停廖益賢和張瑞滄的職務，並終止與孫廷瑋的合作關係，強調將全力配合美國政府的調查行動。美超微週五並宣布，廖益賢已辭去董事職務，董事會成員將減至八人，並任命魯納（DeAnna Luna）為新的法遵長。

此案涉及美中關係最敏感的高科技出口問題。近年來，美國政府已阻止中國進口輝達最先進的AI晶片，目的是保持美國的技術領先地位。但一些中國企業透過第三國轉運來獲取輝達晶片，規避美國的出口管制措施。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）表示，三名被告透過一套錯綜複雜的謊言、混淆和瞞天過海的計畫，協助將內含輝達AI晶片的伺服器轉運至中國，這些都是為了在違反美國法律的情況下，推動銷售和創造收入。

「吹風機換標」洗產地手法曝光

起訴書指出，三名被告試圖規避美超微法遵人員和美國商務部稽核人員的審查，其違法行為包括偽造出貨紀錄，並使用吹風機吹熱和小心撕下先進伺服器上原始標籤與序號，再貼於空殼伺服器上。

受這起醜聞影響，週五美超微股價收盤暴跌三十三．二％，創該公司二〇一八年十月在那斯達克交易所上市以來單日最大跌幅，市值蒸發逾六十億美元，今年迄今該公司股價下跌三十％。

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