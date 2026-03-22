堅決反對核二、核三再運轉 廢核平台：勿將核安當兒戲

全國廢核行動平台昨嚴正聲明，警示「勿將核安當兒戲」，堅決反對核二、核三再運轉。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統賴清德昨在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議；此話一出，遭外界質疑與民進黨過去「非核家園」政策不符，全國廢核行動平台昨晚也發布嚴正聲明，警示「勿將核安當兒戲」，堅決反對核二、核三再運轉。

廢核平台聲明表示，台灣地狹人稠，無法承受核災風險；過去的核三公投結果未過門檻視為否決，核二則早已進入除役；並且質疑是否將以政治壓力加快再運轉審查？

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廢核平台指出，核三廠地質安全與成本風險極高，恆春斷層穿越廠區，距核島僅九百公尺，一號機下方有斷層剪裂帶，二號機位於背斜軸上，地震時恐受自下而上的剪力破壞，耐震設計遠低於評估，恐難承受極端地震，全面耐震補強工程與經費至今未明；延役成本同樣驚人，美國類似機型延役五年即需約三八九二億元。

廢核平台強調，總統違背過去競選承諾，也未認真看待核安專業，更沒有達到其宣稱「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則。基於地質風險、老舊機組與核廢困境，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退。

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