年底移出燃料棒 核二最快2029年重啟

台電內部人士表示，核二廠重啟案若能通過，預計年底開始將爐心內燃料棒移出，，最快須待2029年才有機會重啟。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核安會將在二十七日收到台電提交的核三再運轉計畫，核安會主委陳明真日前仍未鬆口實際審查時程，但重申若台電提出的審查報告完整，「有可能」在二〇二八年通過，等同核三廠後年重啟機率升高；至於核二廠因相關作業較晚啟動，預計年底開始將爐心內燃料棒移出，整體時程落後核三約一年，最快須待二〇二九年才有機會重啟。

預估年底取得乾貯運轉執照

核二重啟會比核三晚一年，關鍵在於燃料處理進度。由於核二廠燃料池已滿，若要進行反應爐相關安全檢查，必須先將爐心內的燃料棒移出。經濟部上週於立法院教育及文化委員會報告指出，核二室外乾式貯存設施已於三月六日取得同意試運轉，年底前可望取得正式運轉執照，並啟動燃料棒的移除作業。

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台電內部人士分析，核三廠目前進度較快，相關自主安全檢查與再運轉計畫較為明確，若能順利通過核安會審查，將可作為核二廠的重要參考案例；在核三經驗累積下，核二未來審查流程可望更加順暢，但整體時程仍難大幅提前，目前評估核三廠最快於二〇二八年重啟，核二廠則約二〇二九年。

中東戰火推升國際能源價格飆漲，而AI（人工智慧）、高科技產業絲毫不受戰火波及，展現強勁成長，使得我國電力需求攀升。台電已盤點至二〇三〇年，光是半導體與AI領域「新增用電需求」將突破五〇〇萬瓩，核電是否回歸成為重要選項之一。若核二、核三重啟，合計可提供近三八七萬瓩裝置容量，對電力調度將有顯著挹注。

行政院長卓榮泰上週也在立法院表示，現行能源配比是以二〇三〇年「燃氣五成、再生能源三成及燃煤兩成」為目標，若核能重新運轉，將視情況調整再生能源與燃煤占比；經濟部評估二〇三〇年用電度數約三〇七二億度，核二與核三全年發電量約三〇〇億度，核電估將占近一成，火力發電將有大幅調降空間。

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