經濟部評估核二、核三具備重啟條件 賴總統：即使沒核能 至2032年供電無虞

核二、核三廠重啟進度表（製表：記者林菁樺）

〔記者蘇金鳳、鍾麗華／綜合報導〕總統賴清德昨在台中出席磐石會長交接時表示，中東戰火能源問題衝擊台灣，很多人都建議用電要多元化，經濟部評估核二及核三具備重啟條件，台電在三月底就會把核二及核三重啟計畫送到核安會審議；但他強調，即使沒有用到核能，台灣到二〇三二年穩定供電沒有問題。

總統賴清德昨在台中出席磐石會長交接時表示，中東戰火能源問題衝擊台灣，經濟部評估核二及核三具備重啟條件，台電在3月底就會把核二及核三重啟計畫送到核安會審議。（記者廖耀東攝）

磐石會昨舉行新舊會長交接典禮，巨大集團董事長劉湧昌正式交棒給台數科董事長廖紫岑。賴清德表示，能源是台灣今年要面臨的其中一個問題，很多朋友都建議電力要多元使用，立法院通過核管法，台電請示經濟部三個核能廠哪一個可重新啟動，經濟部經過評估，核二廠跟核三廠具備重啟條件，台電已準備重啟程序，三月底就會把重啟計畫送到核安會審議。

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賴：核電重啟3原則

核安無虞、核廢有解、社會共識

他說，核安會審查大概有幾個標準，第一個就是到底安不安全，核電廠已經運行了四十年，再延長是否安全？第二個就是核廢料怎麼處理？另外一個就是政治上要做的決定，也就是社會的民意，溝通的情況怎麼樣？社會有無共識？

除了核能，賴清德強調，中東戰火會持續多久不得而知，但是一定要做最好的準備，在石油方面，台灣法定儲備油是約九十天，目前已超過一百天，而法定儲備氣是十一天，目前是十二到十四天左右；總統表示，四月油氣都沒有問題，五月就差一點點，六月美國的油氣就會來到，國安團隊很早就知道戰爭會爆發，很早就做準備。

賴清德也表示，台灣還要面臨目前雨量不足的問題，今年冬雨是七十五年來最少的，而過去八年的前瞻基礎建設打造的「珍珠串」計畫已發揮成效，透過水庫間的聯通管網實現跨區域供水，確保用水正常運作。

對於核電重啟，行政院發言人李慧芝表示，政府會依運轉執照申請審核辦法進行自主安全檢查，並經核安會依法定程序完成審查的二個必須，以及「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」的三個原則來面對核能議題。未來的新核能技術如果都能符合這些條件，政府也會保持開放的態度，並持續關注國際科技趨勢。

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