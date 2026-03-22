「中國機器人跳來跳去 好看頭而已」 魏哲家：95%機器人大腦 台積電製造

台積電董事長魏哲家昨獲亞洲大學頒發名譽博士學位，發表演說時強調機器人大腦95％由台積電製造。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學昨頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家。魏哲家發表演說時，除感謝家人及台積電創辦人張忠謀，也強調AI技術對於製造機器人服務人類很重要；直言中國一直弄機器人跳來跳去，「沒用，好看頭而已」，機器人大腦九十五％由台積電製造。

魏哲家謙稱自己對台積電貢獻不多，台積電的成就要歸功於創辦人張忠謀奠下基礎和同仁努力，獲頒名譽博士有點承擔不起。

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台積電技術 20多年進步百倍

魏哲家談到現在最夯的AI人工智慧，強調自己一九九八年進入台積電時，台積電的技術是〇．二五微米，但現在已經做到二奈米，台積電的技術二十多年來進步達一百倍，這正是今日人工智慧得以蓬勃發展的基石。

魏哲家說，AI技術對於高齡化社會的台灣非常重要，未來需要機器人來分擔照護重擔，現在的技術讓機器人可以看到光線、物質，尤其是收集很多資訊傳遞到它的「大腦」，才可以讓它服務人類，而這不僅需要視覺感測器，更需要精密的壓力感測與溫度感測，確保機器人在擁抱或服務長者時不會造成傷害。

機器人大腦能運作 才真有用

他直言，看到中國一直弄機器人可跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，真正要能夠用，是要有龐大的資訊讓機器人大腦能運作，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）等美國公司的高端大腦晶片，九十五％是台積電製造的；他說，希望機器人的電晶體都是台積電製造，因為機器人的「可靠性」是不能疏忽的。

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