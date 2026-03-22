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緊急緩漲吸收擴至75％ 汽油明起漲1.8元

2026/03/22 05:30

台灣中油週一起汽、柴油每公升價格各調漲1.8元及1.4元，漲幅是近兩年半新高。（中央社）台灣中油週一起汽、柴油每公升價格各調漲1.8元及1.4元，漲幅是近兩年半新高。（中央社）

〔記者林菁樺、鍾麗華／台北報導〕伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，並持續封鎖荷姆茲海峽，國際油價持續大漲，台灣中油啟動平穩措施，本週「緊急緩漲」機制吸收幅度更從六成擴大到七成五，但吸收後仍擋不住漲勢，週一起汽、柴油每公升價格各調漲一．八元及一．四元，漲幅是近兩年半新高。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲十五元及十六．九元，但為減緩漲幅且持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收七．九元及十一．五元。最後一道防線則是啟動緊急緩漲專案，吸收比例由六成動態調整，再提升至七成五，經計算，汽、柴油各再吸收五．三元及四元，合計汽、柴油共吸收十三．二元及十五．五元。

中油表示，從中東爆發戰爭至二十二日止，中油估汽、柴油共吸收約三十四．二六億元。行政院發言人李慧芝昨轉述，院長卓榮泰指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

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