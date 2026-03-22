核三再運轉計畫 27日送核安會 若要2028重啟 年底需採購新燃料棒

台電擬27日提交核三廠「再運轉計畫」給核安會，若配合要趕2028年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒。（資料照，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三有望重啟，台電擬二十七日提交核三廠「再運轉計畫」給核安會，同步展開執行再運轉計畫，最終把執行結果送審、獲得執照後才可重啟；至於核三重啟可運轉年限需視機組安檢後狀態，據透露，台電將先訂購一批新燃料棒，最少運轉一．五年，若配合要趕二〇二八年重啟，預計今年底就需採購新燃料棒，經費將在明年追加預算。

3道程序送審 自主安檢明年完成

從核三重啟程序來看，台電正在進行自主安檢、提交再運轉計畫，並執行再運轉計畫，三道程序都要送核安會審查。「自主安檢」由西屋原廠協助老化篩選分析，核電設備、安全系統都得檢測，確定機組還能運轉幾年，國內有工研院、國研院團隊加入協助；自主安檢達一定程度後，要邀國際單位進行「同儕審查」，估將耗時一．五年到二年，經濟部期盼二〇二七年可完成，屆時再送核安會審查。

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核安會審查結果 核三重啟否關鍵

台電擬二十七日正式提交「再運轉計畫」，但並非乾等審查結果，台電可開始執行部分再運轉計畫，包括準備充足人力、設備可靠、文件程序書等三大類。

核安會的角色就是「改考卷」，若對答案不滿意，可要求台電重寫或補答，最終將執行「再運轉計畫的結果」送核安會，這份審查結果才是核三能否重啟的關鍵。

重啟需要添購燃料棒，這涉及機組可延役期限，若配合二〇二八年重啟，今年底就需採購第一批燃料棒，至少運轉一個週期、約一．五年，經費將在明年追加預算。

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