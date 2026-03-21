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啟動三大平穩措施 中油下週油價估仍凍漲

2026/03/21 05:30

基於亞鄰最低價原則，預估中油下週凍漲機率極高；推估中油自戰事爆發以來，每公升吸收額度來到十五元。（記者林菁樺攝）基於亞鄰最低價原則，預估中油下週凍漲機率極高；推估中油自戰事爆發以來，每公升吸收額度來到十五元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭持續推升國際油價飆漲，根據台灣中油油價公式估算，下週油價應漲五．三元，但中油仍可靠雙平穩措施、貨物稅擴大減徵與緊急緩漲等三大平穩措施來穩定國內油價；在韓國實施石油最高價格制度下，基於亞鄰最低價原則，預估中油下週凍漲機率極高；推估中油自戰事爆發以來，每公升吸收額度來到十五元。

依公式估算 汽油原應漲五．三元

根據中油官網，國際油價指標原油價格來到每桶一四三．五九美元，較上週的一一八．七三美元持續大漲。

依油價公式推估，下週汽油每公升原本應大漲五．三元，但中油可啟動雙平穩、貨物稅擴大減徵等多道機制，預計下週因韓國油價新制上路，中油光在亞鄰最低價第一道平穩措施就會大幅度吸收，不會觸及到最終的「緊急緩漲」。

若中油又再凍漲，下週各式油品參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升二十八．九元、九五每公升三十．四元、九八每公升三十二．四元、超級柴油每公升二十八．一元；最終調整幅度待中油週六傍晚正式對外公告。

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