AI需求無懼中東戰火 2月外銷訂單 連13紅

前2月外銷訂單表現強勁

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨天發布二月外銷訂單六三八．八億美元、年增二十三．八％，即使春節因素影響，但仍大幅優於原先預期，呈連續十三個月正成長；累計前二月外銷訂單一四〇七．八億美元、年增四十一．三％，創下歷年同期新高。經濟部預期，中東戰爭未能撼動AI（人工智慧）需求，長期接單動能穩定，可望維持逐季成長。

年增二十三．八％ 三月有望再創高

統計處長黃偉傑分析，二月優於預期的關鍵在兩大產品亮眼，電子產品當中的記憶體呈現「價量齊揚」，資通訊類的伺服器也因雲端服務供應商積極擴充，帶動接單強勁成長；資訊通信、電子產品前二月接單分別年增七成六與五成。另機械也受惠半導體擴產，前二月接單也年增二成。

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不過，化學品、塑橡膠製品因整體市況尚未回溫而接單減少，前二月訂單年減約四％到七％。黃偉傑表示，根據前二月接單來看，傳統產業的回升幅度沒那麼大，還要再觀察，尤其是塑橡膠、基本金屬等仍與中國產能過剩有關，但近期中國在基本金屬管控有成效，粗鋼生產量與出口都有下滑，「拉升外銷訂單動能還是來自AI動能」。

至於中東戰爭推升能源價格，黃偉傑認為，短期可能影響物價，但長期而言，AI成長的態勢沒有改變。目前來看，石化類產品價格上漲，供給面可能會有惜售狀況，但外銷訂單要成長仍取決於價量均增，量若沒有跟上來，訂單就不會很好，因此要再觀察。

前二月外銷訂單金額表現強勁，主要接單貨品中，資通信產品四七八．七億美元、電子產品五八八．四億美元，同寫歷年同期新高；主要接單地區，美國訂單五二四．七億美元與東協地區二八八．一億美元也創同期新高。另中國因大搶記憶體，前二月訂單金額二四六億美元，也創下歷年第三高。

經濟部預估，三月外銷訂單金額落在七六〇億美元到七八〇億美元之間，有機會挑戰歷史單月新高；首季落在二一六八億美元到二一八八億美元，年增四十．三％到四十一．五％，呈現淡季不淡。

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