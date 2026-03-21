曾遭放空機構狙擊＋財報遲交… AI妖股美超微 一度面臨下市危機

曾被市場稱為AI妖股的美超微捲入輝達AI晶片走私案，股價重挫。（路透檔案照）

〔記者高佳菁／綜合報導〕曾被市場稱為AI（人工智慧）妖股的美超微（Super Micro Computer）又出事了。二〇二四年遭著名放空機構狙擊，加上財報遲交，一度面臨下市危機，現又捲入輝達AI晶片走私案，股價重挫；而隨著走私案曝光，過去「黑歷史」再次被提及，讓共同創辦人梁見後的煩惱事又多一件。

捲入晶片走私案 假帳等黑歷史再曝光

隨著美超微捲入走私案，其過去涉及假帳等黑歷史再度被曝光。二〇一七年九月，美超微收到納斯達克交易所發出的不合規通知；隔年二月，美超微向納斯達克提交了一份合規計畫（compliance plan），以獲得額外時間來補交延遲的報告，納斯達克可酌情給予最多一八〇天的補救期；但直到八月，美超微未提交已遲交的年度財報，而被納斯達克退市；直到二〇二〇年，美超微才重新上市。

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但二〇二〇年八月，美國證券交易委員會（SEC）起訴美超微，指控他們二〇一四到二〇一七年涉及高報營收、低報開支，人為提高利潤率，最後賠償一七五〇萬美元（約五．六億台幣）的罰款。

隨著AI大放光彩，美超微股價從二〇二三年狂飆，二〇二四年三月八日盤中衝上歷史高點一二二九美元，卻遭到著名做空機構興登堡（Hindenburg research）發布做空報告，當天股價重挫二十％。

而在爆出「會計操縱」疑雲後，原配合的簽證會計師事務所安永（Ernst & Young）無預警終止合作，一度面臨無人簽證財報狀況，導致財報開天窗，那斯達克交易所要求美超微必須於二〇二五年二月二十五日前補行申報，否則將強制下市；最終美超微趕在壓線前補交財報，才解除了遭那斯達克摘牌危機。

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