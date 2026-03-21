防老鼠屎 台灣供應鏈 盡職調查應更嚴格

美超微高層涉非法轉移AI技術至中國一案，經濟部昨發出二點聲明，嚴正提醒廠商遵循我國及國際出口管制規範。（記者林菁樺攝）

經濟部嚴正提醒 籲廠商遵循出口管制規範

〔記者林菁樺、卓怡君／台北報導〕美超微高層涉非法轉移AI（人工智慧）技術至中國一案，經濟部昨發出二點聲明，嚴正提醒廠商遵循我國及國際出口管制規範，該案美國司法部偵辦中，政府也尊重國際司法程序。

經濟部嚴正提醒，唯有確實遵循我國及國際出口管制規範，才能確保台灣企業在國際供應鏈中維持可信賴地位與競爭力；該案目前正由美國司法部偵辦中，政府尊重國際司法程序，並期盼美方司法機關秉持勿枉勿縱原則，儘速釐清事實。

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華碩：合法合規是基本流程

台灣AI伺服器品牌廠華碩強調，「合法合規本就是基本流程」；其他代工大廠則因只負責組裝、沒能力指定發貨地點，很難出現類似情事。經濟部官員提醒，過去審查重點在於晶片本身，未來台灣伺服器大廠可能要建立更嚴苛的盡職調查機制，別出現「一粒老鼠屎」，影響到台灣供應鏈的信任度。

因AI高階晶片主要用在AI大模型訓練、超級電腦、軍事模擬、高性能運算（HPC）等，被美國列為出口管制項目；而台灣不僅有晶片代工製造，更是AI伺服器組裝中心，台灣早已配合美國進行出口限制。

為防止武器擴散及其他國安考量，經濟部參考盟友制裁清單，定期召開跨部會審查會議，討論更新「戰略性高科技貨品清單」；先前中國科技企業如華為、中芯等都已列入出口管制名單，也就是廠商要出口相關技術或產品需申請許可。

而國科會也訂定「國家核心關鍵技術清單」，嚴格管制十四奈米以下製程、先進封裝（CoWoS）等技術外流。

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