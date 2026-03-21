美參議員促SEC 限制中企在美上市

美國聯邦參議院銀行委員會十八名朝野議員，近日罕見共同致函美國證券交易委員會，敦促限制中國企業進入美國資本市場。（路透檔案照）

朝野聯名致函示警 避免危及國安及投資人保護

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）正面臨國會議員的新壓力，要求限制中國企業進入美國資本市場。英國《金融時報》報導，美國聯邦參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）和民主黨同僚華倫（Elizabeth Warren）近日罕見共同致函SEC主席亞特金斯，警告中國在美上市企業對美國國家安全、市場誠信和投資人保護構成「獨特」的風險。

銀行委員會中十三名共和黨議員和五名民主黨議員共同簽署這封信函。這是國會議員敦促SEC更深入檢視允許中企在美國交易所上市，可能損害美國國家安全和公民個資隱私的最新行動。

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外界擔憂美國資本流入中企 將協助中國軍事現代化

外界越來越擔心，美國資本正持續流入中國的實體，協助中國軍事現代化。這些國會議員以可變利益實體（VIE）這種不透明的公司結構為例，指出這種結構允許中企規避有關持有外國特定產業和資產的規定，進而在美國交易所上市。

信函指出，SEC應檢視這些結構的使用情況，因為他們可能以損害投資人保護及侵害美國公平、有序且高效市場的方式，來推進中國政府的目標，「美國必須正視中國和其使用不透明企業結構所帶來的威脅，包括對美國投資人和金融體系的風險」。

SEC對此回應指出，在亞特金斯領導下，SEC已對進行市場操縱和鎖定美國投資人的外國公司採取行動，並將持續打擊跨國詐欺，包括鼓勵交易所、發行機構和其他把關者盡力保護投資人。

美國證券協會主席伊亞科維拉（Christopher Iacovella）表示，完全支持參議員敦促SEC採取行動的努力，並稱VIE結構是中共為了進入美國資本市場而創造的一種陰險的「合法虛構產物」，川普政府的SEC是時候結束這種對資本形成過程的濫用行為了。

伊亞科維拉指出，中共企業長期以來一直在獲取美國資本，卻逃避了美國企業的高昂治理、資訊披露和投資人保護義務，支持參議員要求SEC制止這種現象。

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