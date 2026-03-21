財經青紅燈》還好！那一年有318學運

2014年3月18日是「318太陽花學運」首日，那一天決定後來台灣經貿發展與方向！從台股角度來看，到今年3月18日為止，12年來台股加權指數從8731點上漲至3萬4348點，累計漲幅達293%，並於2月26日創「台股歷史最高」，收盤為3萬5414點，市值並升至全球第7大。慶幸當年318學運擋下服貿，避免深陷一中泥沼，減少高度依賴中國市場的風險，真的是天佑台灣。（資料照）

2014年3月18日是「318太陽花學運」首日，那一天決定後來台灣經貿發展與方向！從台股角度來看，到今年3月18日為止，12年來台股加權指數從8731點上漲至3萬4348點，累計漲幅達293%；如果不是台灣選擇走在「正確道路」，若不是當年「318學運」擋下「服貿」，試問台股還能創史上最高紀錄嗎？市值能爬升至全球第7大嗎？

前總統馬英九2008年5月20日上台以來，大盤最高僅9309點，「股市上萬點」淪為笑話；但蔡英文接任兩任總統，台股屢創新紀錄，從2016年5月19日的8095點，到2024年5月17日收在2萬1258點，漲幅約161%；接著在總統賴清德首任內，今年1月5日站上3萬點大關，並於2月26日創「台股歷史最高」，收盤為3萬5414點。

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一如賴總統所言，12年前的「太陽花運動」，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。

服貿最荒謬的地方，明明是險象環生、危機四伏，卻被吹捧成「經濟超級利多」，可打通「兩岸經貿任督二脈」的大補帖；若當年服貿通過，台灣還能像現在一樣，繼續扮演不可替代的科技重鎮島國嗎？還會有AI、半導體、伺服器、先進製程、高效能運算等全球最具競爭力的產業嗎？

十年多來，藍營始終看衰台股，漲多就說是「無基之彈」、沒有基本面，不然就是似是而非的謬論，像是「若簽服貿股市早就3萬點」；問題是，過去猛開空頭支票、連台股萬點都無法兌現，誰會相信簽了服貿就上3萬點，這猶如是詐騙集團，根本就是在騙選票。

還好當年318學運擋下服貿，避免深陷一中泥沼，減少高度依賴中國市場的風險！真的是天佑台灣。（王孟倫）

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