盤勢分析》內資作多 短線力守33000點

美系外資昨天開槍降評南亞科與華邦電，記憶體族群成為最大重災區，盤中豬羊變色，加權指數震盪逾600點，加權指數終場下跌145.8點，收在3萬3543.88點。（中央社）

以色列承諾將暫停攻擊伊朗重要油氣設施，加上美方正考慮解除長期對伊朗石油施加的制裁，國際原油價格回落，投資人對衝突升級風險的憂慮暫時降溫，美股四大指數前天尾盤急拉，推升台股昨日開盤一度上漲近300點、收復月線，股后穎崴（6515）亮燈漲停再創新高，矽光子族群重獲買盤；但美系外資開槍降評南亞科（2408）與華邦電（2344），記憶體族群成為最大重災區，多檔個股被摜至跌停，不少創高的個股盤中豬羊變色，獲利了結賣壓湧現，加權指數震盪逾600點，櫃買指數創波段高點後跳水下殺，爆出天量，加權指數終場下跌145.8點，收在3萬3543.88點，成交量放大至9922億元。

國票證券指出，櫃買指數逆勢創高，內資作多，為台股未來反彈埋下火種，待後續戰爭利空鈍化，指數有望擺脫頹勢；美元指數連日來多強於100之上，資金流向美國的誘因增強，大型權值股因遭外資提款而表現疲弱，內資偏好的中小型股卻漲勢不斷，選股上可留意內資指標投信布局之標的，應有望較為抗震。

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凱基投顧分析，台股短線若能力守上週整理平台低點3萬3000點附近，適度整理後仍有可為，否則恐將回測3月9日低點3萬1529點，短線留意台積電（2330）能否重回月線。

三大法人昨合計賣超488.1億元，其中外資賣超399.8億元、投信買超12.7億元、自營商賣超101億元；外資台指期淨空單昨減少4459口，累積外資台指期淨空單約3.63萬口。（記者卓怡君）

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