飆股幕後》搭上MCU復甦行情 雅特力掛牌價翻5倍

智原小金雞雅特力1月底掛牌上櫃，受惠MCU復甦行情，股價一路走揚，昨日最高來到175元，相較掛牌價大漲近5倍。（業者提供）

記者卓怡君／特稿

智原（3035）旗下小金雞雅特力-KY（6907）今年1月29日以每股30元掛牌上櫃，順利搭上MCU（微控制器）產業落底復甦的行情，雅特力專攻中高階應用，成功切入無人機與機器人市場，上櫃後股價一路走揚，更自3月起展開一波又一波的急漲，近一個月來股價飆漲1.8倍，昨日最高來到175元，相較掛牌價大漲近5倍。

相較多數競爭對手仍以8位元MCU為主，雅特力專注於32位元MCU，採用55及40奈米的製程技術，並正開發28奈米相關新品，提供高效能和高可靠的晶片，產品應用在工業及馬達控制、消費性電子等各種領域，並成功打入國際知名品牌供應鏈。

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雅特力去年新增design-win專案件數創下新高，陸續在今年首季開始發酵，1月合併營收2.17億元，年增70%，淨利0.29億元，年增107.14%，EPS為0.55元。

雅特力預估，首季表現佳，主要來自客戶提前備貨及新應用需求增加，第二季訂單能見度亦相對樂觀，但下半年還無法預估。

機器人為雅特力一大重要發展方向，根據估算，一台機器人約需70顆MCU，雅特力現在已有5~6家機器人客戶導入產品，預期3~5年後機器人市場有機會明顯放量；雅特力看好隨著智慧聯網、智慧家電、工業自動化持續擴展，以及AI運算需求延伸至更多應用場景，將帶動MCU產業穩健成長。

雅特力昨開盤漲停，隨即跳水下殺翻黑，爆出大量，上下震盪逾13%，短線恐有獲利了結賣壓。

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