飆股幕後》外資鎖碼 萬潤單月飆漲1.1倍

半導體先進封裝設備廠萬潤昨股價逆勢飆漲停，收819元創新天價。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

半導體先進封裝設備廠萬潤（6187）挾AI帶動CoWoS先進封裝產能激增，相關設備訂單與出貨增加，今年營運成長動能看旺，昨股價逆勢飆漲停，收819元創新天價，股價連3漲，三大法人昨合計買超1023張；在外資看好與頻買超激勵下，萬潤自農曆年後短短一個月，股價大漲近1.1倍。

萬潤去年營收53.7億元、年減3.04%，創歷史次高；毛利率54.3%、年增5.2個百分點，稅後淨利14.85億元、年增13.33%，每股稅後盈餘15.46元，毛利率與獲利皆創歷史新高。董事會決議每股配發現金股利約11.78元，配發率達76.25%，創歷年新高。萬潤今年前2月營收累計達8.8億元，年增11.26%。

請繼續往下閱讀...

萬潤積極耕耘半導體先進封裝設備領域，產品線包括點膠、貼合、散熱等相關製程，已顯著挹注營收，除了供應AI需求超旺的先進封裝CoWoS外，萬潤技術研發也延伸至SoIC及CoPoS、矽光子等先進封測領域，因晶圓代工與封測龍頭廠擴產積極，萬潤不僅今年訂單無虞，來年營運也看好。

外資已連續5個月買超萬潤，尤其今年以來，累計買超達2.23萬張，持股比顯著提高達47.47%，較去年底的22.09%增幅超過一倍，投信也共買超1371張、自營商小買197張，顯示法人看好萬潤營運。

不過，萬潤實際營運還是要看後續實際交機速度、認列時機，由於短線股價漲幅已大，投資人宜留意風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法