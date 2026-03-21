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Q2旺季提前備貨》研調：3月TV面板續漲 NB面板止跌

2026/03/21 05:30

TrendForce公布最新3月下旬面板報價，隨著品牌廠提前為第二季促銷檔期備貨，電視面板報價續漲；NB面板報價全面止跌，轉為持平。（資料照，群創提供）TrendForce公布最新3月下旬面板報價，隨著品牌廠提前為第二季促銷檔期備貨，電視面板報價續漲；NB面板報價全面止跌，轉為持平。（資料照，群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構集邦科技TrendForce公布最新3月下旬面板報價，隨著品牌廠提前為第二季促銷檔期備貨，電視面板需求維持穩定，帶動價格持續上漲；顯示器面板也在成本壓力推升之下，漲勢進一步擴大；NB面板報價全面止跌，轉為持平。

TrendForce副總范博毓表示，品牌廠正積極為後續銷售旺季備貨，包括世界盃賽事、中國618購物節等重要檔期，帶動電視面板需求穩定成長。考量記憶體及各類零組件價格持續上揚，品牌客戶提前拉貨意願提升，面板廠也把握機會推升價格。

記憶體續漲 客戶提前拉貨

TrendForce預估，3月電視面板報價將持續上揚，其中32吋、43吋與50吋預計各上漲1美元，55吋上漲2美元，65吋與75吋則上漲3美元。

顯示器面板方面，近期在原材料與零組件成本逐步反映下，帶動面板廠生產成本上升。范博毓指出，面板廠積極將成本轉嫁至價格端，使顯示器面板漲幅出現擴大趨勢。預估3月Open Cell面板中，23.8吋FHD IPS將上漲約0.3至0.4美元，27吋上漲約0.3美元；在面板模組方面，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋則上漲約0.1至0.2美元。

至於NB面板，報價則全面止跌轉為持平。范博毓分析，雖然目前需求動能仍在，但受記憶體價格大漲及CPU缺貨影響，第二季後整機套料可能出現供應不足，進而抑制面板需求。此外，上游零組件成本持續上升，也壓縮面板廠獲利空間，使業者在價格策略上轉趨強硬，短期內以守穩報價為主。

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