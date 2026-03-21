台達電深耕印度市場 儲能系統打進印度捷運

台達電印度區總裁林正彬（左）日前出席培訓中心開幕剪綵，強調人才培育是教育訓練長期策略投資。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）儲能事業再下一城，印度子公司正式於加爾各答捷運藍線中央變電站導入容量達6.4MWh、輸出功率4MW的電池儲能系統（BESS），隨著系統正式啟用，該路線成為印度首個於地下捷運場域採用大規模儲能系統的案例，藉此強化軌道運輸供電穩定性與整體營運韌性。

台達電印度子公司表示，加爾各答捷運藍線此次導入的儲能系統整合於地鐵中央變電站，主要用於提升電網異常時的應變能力。（記者方韋傑攝）

台達電表示，該BESS採用磷酸鐵鋰電池，並整合電力轉換系統、能源管理系統與電池模組等關鍵組件，形成完整解決方案。相關核心元件皆由台達電自行設計、開發並製造，集團目標深化印度能源基礎建設與智慧交通領域的布局，持續擴大高可靠度電力解決方案的應用版圖。

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印度設機器人培訓中心

此外，台達電攜手印度泰米爾納德邦技能發展公司，於地區性工程學院設立機器人與PLC（可程式化邏輯控制器）自動化培訓中心，聚焦培育自動化與智慧製造人才。隨著全球製造業加速導入自動化以及工業4.0應用，台達電集團目標透過建立在地人才培訓基地，進一步強化於新興製造市場的長期競爭力，並為產業升級預先布局。

台達電印度區總裁林正彬認為，人才培育不僅是教育訓練，更是長期策略投資，透過與政府及教育機構合作，建立銜接產線需求的人才供應機制，強化整體製造體系的基礎能量。

該中心聚焦機器人技術、PLC自動化控制及智慧組裝系統，並導入模擬實際工業場域的設備。透過打造完整的人才供應鏈，得以支持集團旗下自動化產業擴張與製造產線升級。

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