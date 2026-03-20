財經青紅燈》野蠻的中國「龍蝦」

「龍蝦之父」、OpenClaw創始人Peter Steinberger在X上公開怒批中國騰訊，不打招呼就抓取開源插件庫ClawHub所有內容；凸顯中國AI產業看似強大，實則就是模仿與抄襲者，且還是在中共審查體制內，被閹割的畸形AI產業。（路透）

選用紅色龍蝦作為Logo的開源AI代理框架OpenClaw，是今年以來AI圈最爆紅產品，「養龍蝦」熱潮近來也捲向中國。而OpenClaw創始人Peter Steinberger在X上公開怒批中國騰訊，不打招呼、不技術回饋就抓取開源插件庫ClawHub所有內容；其實，騰訊、阿里或拼多多等中國數位巨頭，憑藉著封閉且龐大人口的市場，無視規則而暴力成長，它們都非開創者、但卻是最野蠻的模仿者。

從最早西方新創圈搶購Mac mini、設置落地的「龍蝦機」，到近來中國AI模型爆炒的「雲端龍蝦」，它與ChatGPT、Gemini等AI聊天機器人最大的不同在於，它是AI代理人，可隨時待命、調動裝置上所有權限，執行交付的指令。

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姑且不論，中國網民近來被幾家AI模型業者呼攏後，先是排隊「養龍蝦」、卻又擔心個資等安全問題忙著「卸龍蝦」的亂象，光是近來騰訊被「龍蝦之父」公開怒批，就凸顯中企靠著不斷模仿、最終捲死所有對手的本質，有多麼野蠻、對所有新創者是多麼不公平。

起因是騰訊搞了一個SkillHub插件平台，直接爬取OpenClaw官方平台ClawHub完整內容，不僅沒打招呼、沒有技術回饋，還寫信抱怨ClawHub限制流量，被抓到後還硬拗是開源合規的鏡像站，實則卻改名且使用新的網域，這比模仿還惡劣、擺明就是抄襲！

比起騰訊的霸道，去年「橫空出世」的DeepSeek，非單純「抄襲」或「搬運」，而是「蒸餾」OpenAI與Anthropic的頂尖模型，顯示中國新創就算「偷吃步」，也會遮遮掩掩，哪像騰訊那麼野蠻、還死不認錯。這都凸顯中國AI產業看似強大，實則就是模仿與抄襲者，且還是在中共審查體制內，被閹割的畸形AI產業。（高嘉和）

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