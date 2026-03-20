盤勢分析》外資空單大增 有回檔風險

國票證券分析，在美國通膨壓力仍高的情況下，盤勢仍存在回檔風險。操作上避免追高，以壓回布局為主。（中央社）

美伊戰事延燒，油價再度大漲，美國聯準會主席鮑爾談話偏鷹，今年美國降息次數恐僅一次，美股4大指數走弱，記憶體指標美光財報佳，但盤後股價不漲反跌，眾多利空籠罩，台股再度迎來沉重賣壓，外資大刀揮砍台股909.4億元，在台積電（2330）領跌下，加權指數一路走低，記憶體族群轉弱，但中小型電子股無懼國際利空，在內資力拱下，開低走高，多檔個股亮燈漲停，OTC指數更由黑翻紅，銳不可當，PCB金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）飆上新高、矽光子族群止穩；加權指數終場大跌658.9點，收在3萬3689.68點，失守5日線、月線與3萬4000點大關，成交量約8845億元。

國票證券分析，輝達GTC大會帶動AI題材熱度回溫，大盤指數連續5日橫向整理後，前天量能放大一舉突破盤整區間，不過隨著GTC大會即將落幕，市場焦點將逐步回歸基本面。在美國通膨壓力仍高的情況下，盤勢仍存在回檔風險。操作上避免追高，以壓回布局為主。

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統一證券指出，戰事的不確定性，以及越來越久的高油價衝擊市場信心，將使短期股市波動加劇，操作上低接不追高，布局業績題材績優股。

三大法人昨合計賣超約1020.2億元，其中外資大賣909.4億元、投信買超0.5億元、自營商賣超111.4億元；外資台指期淨空單大增6276口，累積外資台指期淨空單約4.08萬口。（記者卓怡君）

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