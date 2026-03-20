三大廠CPO訂單到手 閎康未來3年營收翻倍

材料分析與檢測大廠閎康董事長謝詠芬。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）在矽光子領域布局有成，隨著AI帶動光通訊需求湧現，董事長謝詠芬昨指出，全球前三大光通訊模組大廠訂單已到手，預期未來三年挹注營收將翻倍成長；展望今年營運，美國與日本對檢測需求相當暢旺，將是帶動營運成長主力。法人預估，閎康全年營收可望達雙位數成長。

法人估今年營收雙位數成長

謝詠芬表示，閎康在矽光子領域已耕耘多年，包括材料分析、故障分析等，也接到多家大客戶訂單，因基期還低，公司並未特別宣揚。她認為，傳統光通訊市場已非常成熟，閎康目前在前段磊晶廠的檢測需求已呈現爆炸式成長，但新世代CPO技術，她認同國際大廠所言，預計要等到2028至2030年才會出現真正量產大爆發。

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閎康布局海外也進入收割期，且是帶動營運成長主力。謝詠芬表示，海外營收占比已超過5成，不同於中國殺價競爭的市場生態，日本與美國商業模式較清晰，不僅需求旺，額外服務還會給予加價空間。日本市場占閎康營收約15%，北海道Rapidus更將公司視為獨家供應商，合作範圍已從2奈米延伸至1.4奈米。因應日本客戶需求，閎康計畫今年6月在北海道設立第二個據點，服務從材料分析延伸到電性故障分析。

針對美國市場，謝詠芬指出，美國營收占公司營收約8%，目前皆是空運來台檢測分析，因服務受客戶肯定，加上市場需求大，正在評估設立至少二個據點可行性，但當地投資成本高於台灣多倍，現階段還是以台灣服務為主，以確保獲利表現。

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