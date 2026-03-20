鮑爾首度表態︰不會提前走人

Fed主席鮑爾說，在美國司法部對他的調查結束前，他無意離開聯準會。（美聯社）

等美國司法部調查結束

〔編譯魏國金／綜合報導〕幾個月來，美國總統川普一再談論他多麼想讓聯準會（Fed）主席鮑爾走人，然而鮑爾十九日釋出的訊號是，川普政府的舉動適得其反；他說，在美國司法部對他的調查結束前，他無意離開聯準會。

鮑爾指出，「直到調查以透明、明確的方式，徹底、真正的結束前，我無意離開理事會」。這是鮑爾首度公開表達他的去留。鮑爾的聯準會理事任期直到二〇二八年五月。

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他補充，至於調查結束後，是否繼續擔任聯準會理事直至任期屆滿，他尚未決定，「但我會根據我認為對這個機構、對我們服務的人民最有利的情況做出決定」。

美國司法部一月間對鮑爾去年就聯準會大樓翻新案向國會作證部份提出刑事調查，鮑爾當時聲明說，調查的理由只是藉口，真正的起因是聯準會設定利率時，拒絕順從川普的要求。

一名聯邦法官上週裁定，相關傳票不當發出，似乎旨在「騷擾與施壓」鮑爾，以迫使他降息或辭職。哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅隨即矢言上訴。

川普長期來施壓鮑爾與聯準會大幅降息，並提名前聯準會理事華許接替鮑爾，但該人事案已遭參院一些共和黨人阻撓。參議員提里斯揚言，在美國司法部調查尚未結束前，他不會投票推進華許的任命案。

鮑爾表示，如果華許的任命遭到拖延，他將以代理主席身份，繼續帶領聯準會。二〇二二年，他第二任期在取得參院確認時，曾以該身份履行職務超過三個月。

鮑爾說，「如果繼任者在我主席任期結束前尚未獲得確認，我會擔任臨時主席直到他的任命案獲得通過為止」。他指出：「這是法律的要求。我們已經有過數次這樣的先例，包括我本人。在這種情況下，我們也將這樣做」。

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