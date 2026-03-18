財經青紅燈》301調查劍指中國

美國貿易代表署（USTR）3月11日宣布就「產能過剩」問題對16個經濟體啟動301調查，專家多認為美國此舉主要劍指中國。（法新社）

美國最高法院2月底判決總統川普依據「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵對等關稅與芬太尼關稅違法，川普隨即宣布依「貿易法」第122條對全球課徵10%關稅，為期150天，後又宣稱提高至15%；接著，美國貿易代表署（USTR）3月11日宣布就「產能過剩」問題對16個經濟體啟動301調查，12日再宣布就「強迫勞動」議題對60個經濟體啟動301調查，台灣也列入名單中。不過，專家多認為美國此舉主要劍指中國，儘管如此，有自行車龍頭巨大的前車之鑑，台廠仍應注意強迫勞動議題。

事實上，不論「貿易法」122條或301條款，都是川普為取代IEEPA的法源，而301條款向來是美國強大的經貿武器之一，用來打擊不合理、不公正或歧視性貿易行為；該條款稅率沒有上限，為期4年、得以延長，川普首任任期即引用301條款對中國進口產品加徵高額關稅，拜登政府任內也曾動用301條款。這次川普政府啟動301調查，從「產能過剩」到「強迫勞動」議題，中國首當其衝，中共對此跳腳也在意料之中。

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目前看來，儘管川普政府多方開闢戰場，但川普任內大打關稅牌的作法不會改變，除「產能過剩」及「強迫勞動」外，後面可能還有「匯率操縱」議題，台灣可能再中標。不過，台灣也不必過度擔心，產能過剩調查明顯針對中國，台廠也是中國產能過剩的受害者；至於強迫勞動，今年2月簽署的「台美對等貿易協定（ART）」，包括防止強迫勞動與禁止進口相關產品的承諾，只要台廠小心不要觸及紅線，相信結果應偏向正面；但美方若就「匯率操縱」啟動調查，台灣就要小心因應。不論如何，維持ART最佳待遇，對台灣而言應是最優解。（鄭琪芳）

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