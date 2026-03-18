高端腸病毒疫苗 拿到越南藥證

高端疫苗之腸病毒疫苗終於等到越南藥證，成為台灣第一個新穎自研疫苗進軍海外市場。圖為高端疫苗總經理李思賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）昨晚公告，旗下自主研發的「恩穩健」腸病毒71型疫苗，正式取得越南核發的新藥上市許可證。這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更創下台灣新穎疫苗研發成功進軍海外國際市場的首例，為台灣生技產業立下標竿。

台新穎疫苗進軍國際首例

高端「恩穩健」腸病毒疫苗自2023年8月於台灣上市以來，迄今在台灣腸病毒自費疫苗市場中，維持高達97%以上的市占率，目前在台累計銷售數量已突破50萬劑，穩居國內兒科自費疫苗最暢銷的產品。

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高端指出，越南近年新生兒出生數每年約136萬人，但因氣候濕熱與人口稠密，長期飽受腸病毒疫情之苦。根據世界衛生組織（WHO）與當地監測資料，越南每年平均通報約5萬至10萬例手足口病病例；2023年越南更爆發大規模腸病毒疫情，高達18萬名兒童確診，對該國醫療體系造成沉重負擔。

此次高端疫苗取得越南首張腸病毒疫苗藥證，將結盟法商Substipharm公司做為區域市場合作夥伴，有望迅速導入越南與東協當地自費市場，不僅能為越南嬰幼兒提供即時的防疫保護，更為該公司營運挹注強勁動能。

高端表示，未來將持續推動「恩穩健」腸病毒疫苗在東協及其他國際市場的藥證申請，期盼能將台灣優質的生物技術推向全球，保護更多嬰幼兒免受腸病毒重症的威脅。

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