中東戰火推升原物料漲價 鋼鐵報價轉強

東鋼指出，中東戰爭引發資源緊張，在預期心理下已推升間接成本，為鋼市帶來成本支撐力道。（資料照，東鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰火推升海運費、原物料價格走揚，為鋼市帶來成本支撐力道。國內電爐廠報價已順勢反映成本，包括豐興（2015）本週鋼筋盤價大漲500元，東鋼（2006）也認為在運費上漲、廢鋼報價走高帶動下，鋼價出現止跌回穩訊號，而中國供過於求已成為「常態性威脅」，對今年鋼市干擾有限，反而在戰爭題材支撐下，有助今年鋼價維持穩定表現。

東鋼指出，目前國內能源價格尚未上漲，但中東戰爭引發資源緊張，在預期心理下已推升間接成本，海運費調漲後，廢鋼供應商也要規避未來風險，提早反應、調漲價格。

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東鋼主管分析，因市場預期戰爭導致原物料全面上漲，下游客戶在進一步漲價前會更願意下單，目前訂單未因價格調漲而減少，市場呈現追漲心態。但國內建築業土方問題未解、近年房市低迷等，市場並未出現急單，今年主要需求仍來自高科技業擴廠與公共建設支撐。

因越南政府大力推動公共建設，東鋼越南廠去年第三、四季小幅盈利，今年首季也有望維持小賺趨勢；東鋼目前鋼筋在手訂單量約110、120萬噸，訂單能見度約9到10個月。東鋼認為，今年鋼市表現不會太悲觀，中國產能過剩、傾銷的問題已可視為「常態性」，而今年因戰爭議題，反而有利鋼廠反映成本。

估中鋼4月盤價將開漲盤

另外，中鋼（2002）本週也將開出第二季及4月盤價，在鐵礦砂等原物料大漲下，庫存跌價損失可收斂，利差甚至有擴大機會，市場預期中鋼月盤、季盤都將開漲盤。

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