先進製程供不應求 崇越擬擴建第4座石英廠

崇越董事長潘重良（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料整合服務廠崇越科技（5434）董事長潘重良昨指出，預期AI將持續帶動半導體材料需求增加，公司今年營收目標維持雙位數成長，對於年營收是否能達800億元大關，他笑著說「不能回答，等著看」。

據了解，崇越內部設定占營收8成比重的半導體事業今年營收年增10%、環工事業年增20%、生活事業年增40%；他並透露，因應主要客戶在先進製程的強勁需求，崇越目前三座石英廠產能已供不應求，預計將找地再蓋第四座廠。

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今年營收維持雙位數成長

崇越執行董事李正榮表示，隨著主要客戶在先進製程持續擴產，崇越的石英在先進製程市占率高達7成，去年開始生產的第三座廠，雖然主要客戶正在認證中，但供不應求，「訂單不是問題」。

潘重良表示，去年產業面臨地緣政治與供應鏈重組的挑戰，但公司全年營收達675.8億元、年增18.6%，稅後淨利達41.8億元、年增14.3%，每股稅後盈餘達21.81元，營收與獲利仍創新高，主要來自AI快速發展所帶動，特別是先進製程、高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝與資料運算中心、車用領域，對矽晶圓、光阻劑等材料需求顯著增加。預期今年在AI帶動下，將是持續成長的一年，他並看好記憶體未來5年好光景，看不到烏雲。

記憶體5年內「看不到烏雲」

在海外布局方面，崇越繼美國亞利桑那州、德州據點之外，今年第四季將於愛荷華州博伊西（Boise）設立新據點，以服務美系記憶體大廠客戶；歐洲德國據點預計今年六月啟動，印度也將在今年設立辦公室。潘重良表示，將持續強化全球布局、提升高毛利主力產品競爭力，另將積極發展先進與高機能材料，整合集團資源，持續挑戰營運新高。

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