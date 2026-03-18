被動元件漲聲確立》日商村田4月電感產品漲價 台廠股價同慶

被動元件漲價潮啟動！國際大廠日本村田製作所宣布四大電感產品4月起全數漲價，台廠股價同慶。（示意圖，中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件漲價潮啟動！全球最大被動元件廠日本村田製作所宣布，包括多層型鐵氧體珠、多層型鐵氧體功率電感器、多層型射頻電感器、多層型共模扼流圈等四大電感產品4月起全數漲價，同時，韓國三星電機也傳出4月積層陶瓷電容（MLCC）可能漲價，法人認為，台廠包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）、三集瑞-KY（6862）等都將受惠。

村田在公告中指出，由於銀被廣泛用於工業產品，特別是在太陽能板、電動汽車、半導體、人工智能相關設備和醫療設備等領域，需求迅速增加、供應變得困難；村田也根據白銀研究所的數據，表示自2021年以來，市場對銀的需求持續超過供應，在此情況下，銀價上漲速度加快，村田直指「最近的價格上漲已經超過努力削減成本所能吸收的水平」，因此公告電感產品自4月開始漲價。

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受銀價大漲，全球被動元件產品自去年第四季陸續起漲，先是國巨*率先宣布鉭質電容漲價，臺慶科則自去年11月起宣布代理商電感產品首波漲幅10%~15%，今年恐直接針對客戶漲價。

南韓三星也傳4月調漲MLCC

法人分析，接下來漲價的產品不排除就是MLCC，今年2月村田已表態「正考慮調漲最先進MLCC價格」，三星電機則傳出4月調漲MLCC價格。

法人表示，國際被動元件大廠調漲價格，台廠自然一併受惠，昨日盤中國巨*、華新科、九豪（6127）、天二科技（6834）、鈞寶（6155）、千如（3236）股價直奔漲停，信昌電（6173）、佳邦（6284）、日電貿（3090）、大毅（2478）、勤凱（4760）漲幅都超過6%以上。

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