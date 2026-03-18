股王信驊漲停帶頭衝 法人再喊台股上看4萬點

投信投顧公會理事長尤昭文看好台股可來到4萬點。（記者張慧雯攝）

信驊再創1萬1320元天價

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股反彈與輝達GTC題材激勵，台股昨日開高走高，終場大漲494.06點，收在3萬3836.57點，成交量8461.77億元，股王信驊（5274）漲停、再創1萬1320元天價；繼證交所董事長林修銘喊出台股上看4萬點後，包括投信投顧公會理事長尤昭文、統一投顧董事長黎方國也都紛紛表態，看好台股4萬點不是夢。

台GDP連2年超越7.5% 2027企業盈餘上看6兆

尤昭文表示，台股面對美伊戰爭已逐漸「利空鈍化」，看好台股體質佳、上看4萬點，且台灣是全世界連續兩年GDP（國內生產毛額）都在7.5%以上的國家，對未來經濟與景氣持樂觀態度。

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尤昭文指出，戰爭引發的問題各國政府都有解決方案，相信台灣政府對解決方案也「胸有成竹」，他認為，台灣產業獲利強勁，2027年企業盈餘上看6兆元，且台股有4成是半導體產業，而權值王台積電（2330）營收與獲利表現強勁，市場推測每股稅後盈餘（EPS）60至80元不等，換算台股指數可以來到3萬8千點、3萬9千點。

黎方國也說，市場對於諸多利空消息逐漸鈍化，台積電昨日除息就立刻填息，加上輝達GTC大會登場，對AI半導體與相關概念股更有激勵效果，以上市櫃公司去年獲利來說，預估今年配息約有3兆元，可為台股帶來充沛資金動能，看好年底台股就有機會來到4萬點大關。

大盤短線維持區間震盪

聯邦投信認為，在市場波動加大的環境下，資金逐漸轉向具產業趨勢與獲利能見度的族群，如AI伺服器、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等供應鏈持續受到資金關注，整體而言，短線市場仍可能維持區間震盪，但產業成長主軸並未改變。

昨日三大法人全都站在買方，外資買超4.57億元、投信買超0.42億元、自營商買超90.95億元，合計買超95.94億元；外資台指期淨空單昨減少2354口，累積外資台指期淨空單約3.6萬口。

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