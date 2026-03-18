SK總裁︰記憶體缺到2030年

韓國SK集團總裁崔泰源指出，記憶體短缺情況可能持續至2030年。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕韓國SK集團總裁崔泰源十六日指出，由於人工智慧（AI）需求持續高於供應，記憶體短缺情況可能持續至二〇三〇年。

崔泰源在輝達GTC大會的場邊記者會上說，「AI實際上需要大量的高頻寬記憶體（HBM），而生產HBM必須使用晶圓」。

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他解釋，「記憶體供應短缺是源於晶圓短缺，而確保更多晶圓需要至少四至五年的時間；因此當前的短缺恐將持續至二〇三〇年，我們預期晶圓的缺口超過二十％」。

他補充，「不管到哪裡，情況都是一樣，即使我們在韓國之外建立產能，也需要同樣的時間」。他也表示，「如果我們太過聚焦於HBM，常規DRAM將變得稀缺，進而衝擊智慧手機、筆電等現有產業」。他說，SK海力士將制定新策略，以穩定DRAM的價格。

SK海力士以五十七％的市占率，居HBM市場龍頭；以三十二％市占率，居全球第二大DRAM製造商。

此外，路透披露，Google已就資料中心液冷設備的採購與深圳英維克（Envicool）等中國企業洽談。液冷系統對AI資料中心至關重要，因為高密度運算產生的熱量已使傳統的空氣冷卻系統無法處理。

知情者說，Google台灣營運團隊近日前往中國，與英維克代表會面，同時也計畫與至少另一家公司會商，此舉反映台灣液冷系統的供應吃緊。

報導說，相關會談顯示，全球競相打造AI資料中心基礎建設，不僅衝擊先進晶片供應，也使低價值設備的供應趨緊；而儘管美中緊張升溫，中國供應商在全球資料中心發展中仍扮演要角。

鴻海、雙鴻等台廠是Google亞洲資料中心的主要冷卻設備供應商。在輝達與雲端供應商的需求推動下，預計今年AI伺服器液冷系統全球市場將從去年的八十九億美元激增至超過一七〇億美元。

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