AI新時代 黃仁勳︰明年商機破兆美元

輝達執行長黃仁勳宣告，「推理運算的轉折點已來臨」，其人工智慧（AI）晶片的潛在商機明年至少一兆美元。（法新社）

宣告AI晶片進入推理運算轉折點

輝達GTC大會 黃仁勳說了什麼？

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳十六日在輝達GTC大會上宣告，「推理運算的轉折點已來臨」，其人工智慧（AI）晶片的潛在商機明年至少一兆美元（約三十二兆台幣）；他在會中發表了一系列軟、硬體產品，旨在更快速、高效的運作AI模型。

除了全新的語言處理晶片Groq3 LPU外，華爾街日報報導，黃仁勳特別介紹搭配此晶片的輝達Groq3 LPX機架；此機架可容納二五六顆Groq晶片，未來可與新一代Vera Rubin機櫃系統整合，將大幅提升運算效能。輝達去年十二月甫以二百億美元，取得新創公司Groq的技術授權。

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黃仁勳說，「這是AI的未來，這是AI前進的方向；它專為推理這一工作負載而設計，此工作負載驅動了AI工廠」。

輝達指出，這新系統每秒可生成七億個詞元（token）。詞元是運算衡量的基本單位，其運算速度是輝達Hopper圖形處理器（GPU）的三五〇倍。

黃仁勳說，輝達預期二〇二七年底將銷售至少一兆美元的Blackwell與Rubin晶片。之前的展望是至今年底銷售五千億美元。

路透報導，黃仁勳也公布新款Vera中央處理器（CPU）與費曼（Feynman）路線圖，該架構將與代號Rosa的下一代CPU及新一代LPU共同運作，預定繼Rubin Ultra晶片之後，於二〇二八年推出。

輝達也鎖定自主AI代理（agentic）市場，推出NemoClaw作業系統。輝達與近期廣受歡迎的OpenClaw開發者斯坦伯格（Peter Steinberger）合作，推出強化隱私與安全控制功能的開源AI代理平台NemoClaw，使其能在極少人工指導下，自主執行各項任務。

此外，黃仁勳還宣布成立一個軟體公司聯盟，以降低前沿開源AI模型的開發門檻；黃仁勳說，該聯盟的工作將可大幅加速企業軟體工具的開發，推動全球軟體即服務（SaaS）產業向代理型AI即服務產業轉型。

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