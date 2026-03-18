楊天立：金價跌破5千美元是買點

台銀貴金屬部經理楊天立認為，金價跌破五千美元都是買點。（彭博資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事爆發後，一度激勵金價走升，但週一金價卻一度跌破五千美元關卡，引發投資人關注。素有黃金王子之稱的台銀貴金屬部經理楊天立指出，近期金價走勢主要是受到降息預期變化影響，他認為只要跌破五千美元都是買點。

金價走勢連動降息預期

楊天立分析，戰爭對金價影響通常都只有短期效應，近期金價承壓主要是預期心理改變，市場原先普遍預期聯準會（Fed）今年會降息二碼，但隨著中東衝突推升油價、通膨疑慮升溫，市場開始調整預期，認為降息時程可能延後，導致美債殖利率快速上升，金價短線承壓。

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他認為，若戰事很快結束、油價回落，通膨壓力隨之減輕，市場可能再度預期聯準會啟動降息，屆時金價有機會重新轉強；另一種情境則是若利率維持高檔但通膨持續升溫，黃金可能在後續反映通膨避險需求而走高。

他建議，一般投資人可採取「定期定額」方式布局黃金，以分散價格波動風險，若採單筆投資，則可關注金價回檔時的支撐區域。他分析，以近期技術面來看，金價從二月初高點大幅修正後，在五千美元以下買盤相當明顯，五千至四八〇〇美元區間可視為重要支撐帶，也是相對安全的進場買點。

至於白銀供給相對集中，楊天立提醒，因容易被人為操作，投機性太強，一般投資人若不熟悉市場，最好避免介入。

而近期市場流行購買「金豆」作為投資標的。他說，金豆產品加價率通常較高，且市場規格不一，部分產品並非國際通行標準，未來若要轉售或在海外流通，可能面臨辨識與流通性的問題；他建議，若要投資實體黃金還是以國際市場普遍認可的規格為主，例如以公克或英兩為單位的金條或金幣，流通性與市場接受度都較高。

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