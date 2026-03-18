超級央行週登場 美元拉回 台幣結束連3黑

台股大漲，資金流出壓力舒緩，新台幣匯價結束連三黑。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場重新聚焦各國央行利率決策，加上美元漲多拉回，台股隨美股重振雄風，大漲近五〇〇點，資金流出壓力舒緩，新台幣兌美元匯率重返三十一．八元價位，最後收在三十一．八八五元、升值六．三分，匯價結束連三黑，成交量降至二十一．八億美元。

台股昨日大漲四九四．〇六點，收在三三八三六．五七點，三大法人合計買超九十五．九四億元，其中外資回頭小幅買超四．五七億元。匯銀主管表示，儘管外資在集中市場買超金額不大，但買賣金額仍高達二六〇〇億元，且相較前日外資一面倒匯出，週二買賣雙向，資金匯出壓力明顯減輕。

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此外，央行週一在新台幣貶破三十二元整數大關時進場穩匯、尾盤守住三十一字頭，也提供市場信心；加上油價回落、美元漲多拉回，主要亞幣由貶轉升，新台幣自然也不能落後。

匯銀主管表示，目前來看，戰爭造成的降息延後、通膨預期已提前發酵，接下來就看戰事是否有新進展；且本週進入超級央行週，澳洲央行率先宣布升息後，市場也在觀察英國、歐洲央行、日本央行及聯準會（Fed）決策，預期市場會比較觀望一些。

自中東戰事爆發以來，美元指數已連續二週走高，並於上週五重新站上一〇〇大關。匯銀人士指出，儘管美伊戰事仍處僵持局面，但美元在一〇〇整數關卡附近面臨前方技術壓力，短線漲勢暫歇。

觀察戰爭、通膨因素 各國利率政策恐調整

市場將密切關注各國央行對伊朗戰事及通膨前景評估，以及是否釋出利率政策調整的訊號；若主要央行釋出利率將維持高檔更長時間的訊息，美元仍有機會延續強勢，對新台幣及其他亞幣形成壓力。

根據央行統計，截至昨下午四點，美元指數大跌〇．四四％、韓元大舉反彈〇．五四％、新加坡幣勁揚〇．二五％、新台幣升值〇．二％、人民幣升值〇．一七％、日圓小升〇．〇四％。

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