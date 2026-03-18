澳洲央行率先升息 歐美日料不動

澳洲央行週二宣布調高現金利率1碼至4.1％。圖為澳洲央行總裁布洛克。（路透）

伊朗戰爭恐增加家庭通膨壓力 調高現金利率1碼

〔編譯盧永山／綜合報導〕澳洲央行週二宣布調高現金利率一碼（〇．二五個百分點）至四．一％，為連續第二次升息，亦是二〇二三年年中以來首見，因伊朗戰爭擴大，導致能源成本升高，恐增加澳洲家庭的通膨壓力。

澳洲央行政策理事會九名理事以五比四通過升息，並發布聲明指出：「中東情勢的發展仍高度不確定，但根據目前各種可能的情境，可能會增加全球和國內通膨。鑒於上述考量，委員會研判通膨可能維持一段時間，風險傾向於進一步向上。」

請繼續往下閱讀...

在伊朗戰爭帶動能源成本上漲下，一些經濟學家預測，今年澳洲消費者物價指數（CPI）可能衝至五％。澳洲財長查默斯近日表示，澳洲家庭可能面臨生活成本升高的壓力，警告通膨可能升至四．五％，超過澳洲央行二月時預測、今年通膨將攀升至四．二％。

這項預測是假定原油價格在二〇二八年年中之前都維持在平均每桶六十三．八美元，如今油價已經漲破一〇〇美元。澳洲央行設定的通膨目標為二％至三％區間。

因此，多數經濟學家預期，澳洲央行五月將繼續升息一碼，使利率來到四．三五％。澳洲央行今年二月就已升息一碼，成為今年首個升息的已開發國家央行。

澳洲央行是本週第一個召開例行會議的全球主要央行，美國聯準會（Fed）、英格蘭銀行、歐洲央行和日本銀行的例會將在本週稍後登場，預料都將維持利率不變，但都會密切關注伊朗戰爭對通膨的影響，若通膨持續居高不下，將影響其今年稍後的利率政策。

美國和以色列二月廿八日聯手空襲伊朗，伊朗隨即展開報復行動，用無人機攻擊波斯灣鄰國，目前有超過十二個國家陷入戰火中，伊朗還封鎖全球石油出口的重要航道荷姆茲海峽，導致過去兩星期油價飆升逾四十％，全球面臨通膨升高的風險。

週二國際油價上漲

週二布蘭特原油期貨價格上漲二．三％至每桶一〇二．四八美元，西德州中級原油期貨價格上漲二．八％至每桶九十五美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法