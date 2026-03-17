盤勢分析》月線反壓 「以盤代跌」機率高

加權指數昨日開高走低，終場下跌57.81點，收在3萬3342.51點，月線得而復失，成交量7537億元。（資料照）

美伊戰事不斷，油價居高不下，美股4大指數上週五跌多漲少，台指期上週五夜盤下跌逾400點，所幸美股期貨指數翻紅，減輕亞股壓力，台股昨日早盤一度大漲365點挑戰月線反壓，但賣壓立即出籠，外資持續拋售，台積電（2330）、台達電（2308）股價受壓抑，加權指數由紅翻黑；因美光股價續強，記憶體族群為盤面吸金焦點，旺宏（2337）拉出第2根漲停，帶動多檔記憶體個股強攻漲停。輝達GTC大會登場，矽光子族群再噴出，ABF載板南電（8046）處置出關首日拉出漲停，帶動欣興（3037）、景碩（3189）同步創高。加權指數昨日開高走低，終場下跌57.81點，收在3萬3342.51點，月線得而復失，成交量7537億元。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，加權指數收黑，但上漲家數大於下跌家數，顯示市場仍對強勢產業有信心；除了美伊戰爭與油價變化之外，輝達GTC大會登場，黃仁勳的主題演講一向被視為科技業的重要風向指標，對台廠相關AI供應鏈將帶來挹注。台股後市須觀察量能是否回升，指數才有機會延續反彈走勢，重要權值電子股拉回，能否力守20日均線也是觀察重點。

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統一證券分析，目前各項技術指標仍處於整理階段，空方仍具一定優勢，月線下彎呈現蓋頭反壓，大盤短期內「以盤代跌」的機率較高。

3大法人昨合計賣超477.8億元，其中外資賣超439.5億元、投信賣超4億元、自營商賣超34.3億元；外資台指期淨空單昨小減1835口，累積外資台指期淨空單逾3.85萬口。（記者卓怡君）

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