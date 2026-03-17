法說會速報》富邦金去年大賺1209億元 穩坐金控業之冠

富邦金控昨日舉行法說會，受惠股市處分利益貢獻，去年稅後盈餘達1209.4億元，每股稅後盈餘8.37元。（資料照，圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控（2881）昨日舉行法說會，受惠股市處分利益貢獻，去年稅後盈餘達1209.4億元，每股稅後盈餘8.37元，雙雙穩坐金控業之冠。富邦金總經理韓蔚廷強調，股利政策維持4至5成配發率，並以現金股利為主。

富邦人壽去年總投資資產達5.32兆元，報酬率4.9%。其中股票操作部分，去年合計實現資本利得1703.73億元，年增逾1成。

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針對市場關注的IFRS 17接軌，富邦金表示，接軌後不影響實質獲利能力，且「調整後淨值」較接軌前大增36%，預期今年合約服務邊際（CSM）餘額將突破4000億元，每年穩定釋放利潤。

股利發放方面，韓蔚廷證實將以接軌調整後獲利約1150億元為發放基礎。儘管法人估算配發金額可能略遜於前年，但韓蔚廷指出，董事會將綜合考量資本狀況、股東期待及同業情形，配發形式仍以現金為主，是否有股票股利則待後續討論。

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