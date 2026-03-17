國際油價狂飆 塑化報價漲 台塑、華夏可望受惠

國際油價狂飆帶動遠東區塑化產品報價全數大漲，台塑可望受惠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中東地緣衝突、荷姆茲海峽航運近乎癱瘓，國際油價狂飆帶動遠東區塑化產品報價全數大漲，其中乙烯、丁二烯、PS（聚苯乙烯）、AN（丙烯腈）週漲幅達3成，而VCM（氯乙烯單體）漲幅最高、超過4成5，國內VCM大廠包括台塑（1301）、華夏（1305）等可望受惠。

上游乙烯週漲幅最高

觀察最新塑化報價，上游原料中以乙烯週漲幅32.15%最高，乙烯大漲帶動丁二烯週漲幅也來到36.67%，其餘如丙烯、SM（苯乙烯）、PTA（純對苯二甲酸）、PX（對二甲苯）、OX（鄰二甲苯）等漲幅都超過1成。

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若以遠東區5大泛用樹脂報價來看，PS週漲幅最高來到31.58%，至於PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等漲幅也都超過1成；其他中間原料週漲幅也相當驚人，VCM漲幅達45.2%、AN來到31.96%、PA（聚醯胺尼龍）、EDC（二甲氨基丙基）則超過2成。

國際油價大漲，不少塑化業者括台塑化（6505）、台塑陸續宣告此為不可抗力事件，啟動庫存配額供應與交期調整，南亞（1303）宣布暫停報價，台化（1326）則針對不同產品報價、客戶接受才接單。

參考往例 塑化股短多長空

法人認為，油價狂飆帶動塑化報價持續大漲，短線看起來塑化股有低價庫存收益，能進一步挹注營收，但別忘記企業手中仍有舊訂單，也就是說，3月出貨有可能營收續揚，實際卻因原料大漲而虧損；因此，投資人觀察重點應在於各產品的「利差」，而非報價漲幅，以過往經驗來看，國際油價突然狂飆，塑化股多呈現短多長空的走勢。

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