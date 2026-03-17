竹科三期變電所火災 晶圓廠瞬間壓降

竹科超高壓變電所火警，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。（記者蔡彰盛攝）

〔記者洪友芳、廖家寧／綜合報導］位於新竹科學園區三期的台電竹園超高壓變電所，昨日下午由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（STATCOM）」測試工作時發生火警，造成承包商人員一死二傷；竹科三期分布台積電、聯電、旺宏等晶圓廠與光電廠，火勢幸未波及園區其他廠商，但影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

台電表示，該測試設備尚未加入系統實際運作，對現有系統不影響，也不影響後續供電。台電總經理王耀庭第一時間趕赴現場指揮後續減災工作，台電強調，昨日設備測試未造成停電，亦無影響民生用戶供電，但造成園區部分用戶電壓驟降；後續將配合警消單位調查釐清詳細事故原因，檢討承攬商相關責任。

請繼續往下閱讀...

竹園超高壓變電所二〇一八年啟用，提供新竹科學園區穩定電力。為強化電壓精準調控及系統穩定，台電二〇二三年發包，並在二〇二四年動工增設靜態同步補償器電壓穩定設備；目前由承包商測試中，尚未驗收合格移交給台電，亦未加入系統實際運作。

一家鄰近變電所附近廠商表示，公司員工全被突然爆發響聲嚇到，警報聲大作，生產線瞬間壓降，立即啟動不斷電系統，供電很快恢復正常，生產影響十分輕微。

旺宏對此事件表示，還在調查了解中，若有進一步消息再對外說明；力積電證實有壓降，影響輕微；聯電稱公司未受到影響，營運正常。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法