吳東昇︰中東戰火削弱中國傾銷優勢

新纖董事長吳東昇認為，中國廠商長期以低價傾銷進行競爭，在中東戰火影響之下，競爭可望回歸較為公平的基礎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火牽動國際油價，進而引發原料市場全面上漲，中國過去傾銷化工產品，如今低價優勢可望逐步鬆動。新纖董事長吳東昇昨表示，「他們成本一定上升，大家原料成本都上升的話，（就是）公平競爭，我們不怕競爭」，後續需要時間發酵，正積極攜手供應鏈應對。

從供應鏈角度來看，吳東昇觀察，目前市場呈「賣方惜售、買方觀望」的局面，一方面，上游因應成本上升頻繁調整報價；另一方面，下游客戶因不確定性提高而延後下單，雙方仍在協商價格轉嫁機制。在此狀況下，企業須仰賴與上下游長期建立的合作關係，在不穩定中尋求相對穩定的營運節奏。

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此外，匯率波動亦對企業營運帶來波動，近期新台幣貶值有利出口報價，但也推升進口原料成本，使企業在採購端同時面臨壓力。吳東昇說，面對短期變化，公司已從生產、採購及財務等面向進行調整，提升整體韌性。

對於整體景氣，吳東昇則表示，在原本需求疲弱的環境下，即使原料價格上漲，也不代表產業景氣將同步好轉，「我不會把這件事情當作樂觀」，中東戰火帶來的影響是屬於全面性的，就連過去疫情期間也沒有見過。

新纖南港企業總部昨開工動土，吳東昇說，預計二〇三〇年完工並取得使用執照，結合旗下桃園楊梅幼獅產業園區創新中心，打造「前店後廠」雙核心布局，從資本、研發到製造端全面串聯，鎖定AI機器人、生技與綠能等新興產業，推動集團由結合紡織本業大步轉型，邁向科技與創投整合平台。

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