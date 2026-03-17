油價若漲1成 主計長︰對GDP影響0.12個百分點

行政院主計長陳淑姿昨表示，如果油價漲10％，對GDP影響0.12個百分點。右為審計部審計長陳瑞敏。（記者廖振輝攝）

CPI影響0.24個百分點 政府有穩定物價機制 油氣緩漲、電價擬跟進

〔記者鄭琪芳、吳欣恬／台北報導〕中東戰火延燒，國際油價飆漲。行政院主計長陳淑姿昨表示，如果油價漲十％，對GDP（國內生產毛額）影響〇．一二個百分點、對CPI（消費者物價指數）影響則是〇．二四個百分點，但若戰爭很快結束影響就不大；目前國內油氣價格緩漲，電價也朝緩漲方向，希望讓人民能夠安定。至於政府是否撥補中油？陳淑姿表示，中油已向經濟部提出四年增資三五〇〇億元，預計七月拍板。

立法院財政委員會昨邀請主計總處、審計部進行業務報告，立委關切中東戰火對GDP及CPI的影響。陳淑姿說明，政府有物價穩定機制，目前油氣價格都緩漲，希望電價也緩漲，「朝這個方向，讓人民能夠安定穩定」。她指出，經濟部三、四月原油及天然氣都已安排好，以後也陸續在安排，「即使戰爭延長，對我們影響也不會很大」，穩定物價小組有各項措施因應，持續密切關注。

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主計總處二月預估今年GDP成長七．七一％、CPI年增一．六八％，立委質疑數字與民眾感受有落差。陳淑姿表示，「我們評估GDP都是偏保守，今年七．七一％還是保守」；雖然GDP成長集中於AI產業，但AI也帶動其他產業成長，只是成長幅度沒有AI產業那麼大，消費也有成長，最近蔬果價格也穩定了，現在是原油上漲，但國內有緩漲機制，對民生影響不是很大。

國發會︰GDP成長7.71％有機會突破

國發會主委葉俊顯也在立院經委會答詢時表示，在全球CSP（雲端服務供應商）資本支出大幅調升下，帶動台灣出口暢旺、股市與民間消費活絡，看好今年能達成主計總處預估的七．七一％經濟成長率，甚至有機會突破，全年CPI也有機會控制在二％以內。

對於在野黨持續擱置今年中央政府總預算案，葉俊顯坦言，約有三千億元的新增或延續性計畫卡在預算案中，若三千億無法通過，對GDP的影響至少約〇．〇一個百分點，且尚未計算外溢效應。

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