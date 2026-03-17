油企CEO警告 能源危機恐惡化

美國石油巨頭上週在白宮會議中警告川普政府官員，荷姆茲海峽持續關閉恐使能源危機惡化。圖為雪佛龍執行長沃斯。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國石油巨頭上週在白宮會議中警告川普政府官員，荷姆茲海峽持續關閉恐使能源危機惡化。雪佛龍執行長沃斯近日受訪也說：「市場非常不安，充滿不確定性，動盪且不可預測。」

報導指出，包括雪佛龍、埃克森美孚與康菲等石油公司執行長上週在一系列的白宮會議上警告，荷姆茲海峽的能源運輸中斷，將對全球能源市場帶來波動，使高油價進一步上漲，市場恐出現供應緊張。

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儘管白宮已推出或醞釀多項抑制油價上漲的措施，包括放寬俄羅斯石油制裁、釋放緊急石油儲備以及護航油輪，但收效有限；唯一解決之道是重啟荷姆茲海峽，否則長期高油價恐拖累全球經濟。德州石油生產商Elevation Resources執行長說：「世界不需要一二〇美元的油價，那將引發經濟災難。」

全球最大石油出口商沙烏地阿美已致函全球買家，不確定四月的石油出口將使用哪一個港口，也許從紅海出口，也許仍從波灣啟程。路透報導，這顯示重啟全球能源市場的關鍵不在美國，而在伊朗。

中東與西方企業警告，即使雙方停火，但僅靠美國的安全保證，也不足以重啟荷姆茲海峽的航運，以及讓波灣國家恢復產油。德黑蘭製造與部署低價無人機的能力，意味伊朗干擾或癱瘓荷姆茲航運的時間，恐較美國宣布戰鬥結束還要長久。

摩根士丹利分析師認為，即使衝突很快結束，但市場的混亂可能持續數週。荷姆茲的封鎖已迫使波灣產油國紛紛減產，石油輸出國組織（OPEC）最大產油國沙烏地已減產二十％、第二大產油國伊拉克減產七十％、第三大的阿拉伯聯合大公國則減產五十％；推估目前波灣地區的石油生產每日約減少七百萬至一千萬桶，約占全球需求七％至十％，二〇二四年該區日產一六一〇萬桶原油。

卡達也完全停產液化天然氣，使全球液化天然氣的供應減少二十％；卡達通知客戶，也許到五月之前無法出貨。一名業界人士說：「原因很簡單，就是為了安全，我們不能冒著生命危險。」

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