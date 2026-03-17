日啟動最大規模釋油 美歐將跟進

日本開始釋出儲油，為期十五天，預計釋出八千萬桶原油，相當於日本四十五天用量，為一九七八年成立國家石油儲備制度以來，最大規模釋出。（法新社資料照）

IEA公布釋出戰略儲油計畫 布蘭特油價漲破106美元後回跌

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際能源總署（IEA）十一日宣布，會員國將釋出逾四億桶的戰略石油儲備，以抑制因伊朗戰爭而飆漲的油價。該機構十五日公布計畫細節，指出亞洲和大洋洲的儲油將立即釋出，美洲與歐洲則最快三月底開始釋出。週一（十六日）布蘭特原油期貨價格一度漲破一〇六美元，隨後回跌至一〇二美元左右。

IEA指出，這四億多桶石油中，二．七一七億桶來自會員國政府儲備，一．一六六億桶來自產業儲備，二三六〇萬桶來自其他來源；其中，七十二％將以原油形式釋出，其餘二十八％將以成品油釋出。

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日本15天釋8千萬桶 美歐月底接棒

日本政府宣布，從週一開始起釋出儲油，為期十五天，預計釋出八千萬桶原油，相當於日本四十五天用量，為一九七八年成立國家石油儲備制度以來，最大規模釋出。

這也是IEA自一九七四年石油危機後成立以來，第六度釋出儲油，也是自俄羅斯二〇二二年二月全面入侵烏克蘭以來首度釋出儲油。IEA執行長比羅爾表示：「自三月十六日以後，這將給全球市場帶來前所未見的額外石油。然而，荷姆茲海峽重新開放才是石油穩定流動的關鍵。」

自二月廿八日伊朗戰爭開打以來，伊朗不僅封鎖荷姆茲海峽，還對波斯灣產油國發動空襲，使這些產油國被迫減產至少一千萬桶（包括二〇〇萬桶成品油），將近該地區戰前產量的一半，導致國際油價由每桶七十美元漲至一〇〇美元之上。

週一布蘭特原油期貨價格一度大漲三．三％至每桶一〇六．五美元，西德州原油期貨價格一度大漲三％至每桶九十九．七一美元，隨後分別回跌至一〇二美元和九十四美元附近。過去兩週油價已漲逾四十％。

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