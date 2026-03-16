千萬元以下新案 北台僅桃園可見

七大都會區總價一千萬以內的新案占比，台北市、新北市、新竹縣市都掛蛋。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕一千萬元內買到新案，台南市最有機會。根據二〇二五年第四季國泰房地產指數，七大都會區總價一千萬以內的新案占比，台北市、新北市、新竹縣市都掛蛋，很可能已成為過去；桃園市則是北北桃竹唯一還能買到一千萬元以內新案的都會區，二〇二五年第四季總價一千萬元以內新案占比約十四％，至於南二都一千萬元以內新案占比各約二十八．五％、十．六％。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，根據國泰房地產指數調查，台北市、新北市、新竹縣市每坪可成交均價各為一三三．〇二萬元、六十五．六七萬元及五十五．三萬元，若要將總價限縮在一千萬元以內，換算能買到的坪數，北市僅七．五二坪、新北約十五．二二坪，新竹縣市約十八．〇八坪；若再扣除公設，主建物面積所剩無幾，因此已不是自住需求為出發點，反而可能是投資型規劃。

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至於預算有限自住民眾，只能往老公寓或外縣市移動，桃園就成為「脫北者」最大聚集地；如今桃園市政府還要推可負擔住宅，等於錨定住宅價格，只要交通、機能、產業環境條件健全，有大量公共投資對比雙北完全市場導向的住宅政策，對於人口的導入會發揮更積極的效果。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，因土地價格仍在歷史高檔，二〇二五年總體營造成本又漲至歷史新高，建商讓利意願相當有限，以至於去年預售屋房價見回不回。雖然建商可以將坪數縮小至十坪內，勉強將總價控制在一千萬元以下，但坪數過小的房型居住空間壓迫感太重、貸款不易，不見得有利於銷售；因此，建商權衡利弊後，總價一二〇〇萬至二千萬元的住宅建案相對較合適，只是苦了買房的民眾，需要準備更多購屋資金。

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