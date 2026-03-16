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油價擾動 法人:台股基本面未變

2026/03/16 05:30

法人認為，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動。（資料照）法人認為，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受荷姆茲海峽遭封鎖影響，國際油價持續高檔震盪。不過，法人認為，過去經驗來看，「基本面未變、經濟面看油價」，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動，且輝達GTC大會後續的技術與接單訊號，台股AI與半導體產業鏈仍將是主軸。

野村投信分析，二〇二二年俄烏戰爭初期，布蘭特原油也曾躍上每桶一〇〇美元，更一度逼近一三〇美元大關，隨供給調整與政策介入後回落，股市由劇震轉回基本面與區間整理，當時美股也出現「重挫後反彈」，建議投資人在操作上維持「汰弱留強、逢回布局」，聚焦先進製程與封裝、AI伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸等長線題材，並保留電網、重電、資安的防禦配置。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，NVIDIA GTC大會預計本月十六日登場，將直接牽動資料中心架構、加速卡路線、網路頻寬與散熱電力布局，強化市場對AI基建投資的能見度與信心。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉也表示，只要戰事不再擴大，特別是能源價格若能回跌，在全球景氣加速擴張與獲利成長，搭配聯準會維持穩定且寬鬆的貨幣政策環境，預料可為後續股市表現提供穩固支撐。她建議，科技股不妨以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、銅箔基板等為重點布局類股。

元大投顧董座胡睿涵提醒，投資人宜多留意摩根大通下調私募信貸市場抵押品價值的後續影響，若私募信貸市場爆發「流動性風險（全市場搶賣或賣不掉）」和「系統性風險（為彌補私募信貸市場的洞而賣股票，股價跌、借款人補擔保品，再賣股票賣債等，陷入惡性循環 ）」，兩大風險同時爆開將是市場最擔心的情況。

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