4年來最糟 全球股市3月已挫5.5％

自伊朗戰爭爆發以來，三月全球股市迄今下跌5.5％。（法新社資料照）

能源價格上漲 晶片、服裝等產業恐間接受害

〔編譯盧永山／綜合報導〕伊朗戰爭可能拉長時間，導致油價持續走高，促使股市交易員開始重新評估多個產業可能受到的影響，包括與戰爭較無直接關係的晶片製造商、服裝供應商等產業，因供應中斷的情況正在加劇。

油價恐挑戰2022年128美元

自伊朗戰爭爆發以來，布蘭特原油期貨價格每桶已突破一〇〇美元，西德州中級原油也逼近一〇〇美元，導致三月全球股市迄今下跌五．五％，正朝著二〇二二年以來最糟糕的月度表現邁進。

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美國對伊朗原油主要出口中心哈格島發動大規模空襲，將進一步加劇石油和天然氣市場的壓力。加拿大皇家銀行資本市場表示，預計油價將超越二〇二二年俄羅斯全面入侵烏克蘭幾週後創下的一二八美元高點，然後再超越二〇〇八年創下的一四七美元歷史最高點。

在能源價格節節上漲下，投資人開始轉向先前被忽視的產業，包括晶片製造商、食品配送商、服裝供應商、化妝品製造商等，因從氦氣短缺到原料成本上漲等問題都令人擔憂。

Vantage Global Prime高級市場分析師Hebe Chen表示：「最初侷限於能源領域的衝擊正在迅速擴散，戰爭溢價不再僅限於能源領域，而是整個市場的重新定價，間接受害者才剛開始顯現。」

曾受益於全球人工智慧（AI）熱潮的半導體公司，也受到了戰爭引發的供應鏈中斷的影響。彭博經濟研究估計，卡達在伊朗無人機攻擊後關閉一間大型液化天然氣工廠，導致全球約三分之一的氦氣產量中斷。彭博經濟研究分析師Michael Deng表示，這對晶片製造商來說可能是一大打擊，因為氦氣是生產的關鍵成分，且目前還沒有現成的替代品。

台積等亞洲晶片股下跌

能源價格飆升也威脅到半導體需求，推高AI資料中心的營運成本。自衝突爆發以來，費城半導體指數已下跌超過五％，包括三星電子、SK海力士和台積電在內的亞洲晶片股也下跌。

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