駁無LNG船靠港 經部︰氣源調度100％到位

LNG船十三日靠卸高雄永安港。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕伊朗戰事干擾荷姆茲海峽航運安全，市場對於燃料供應的擔憂升高，近期網路訊息謠傳國內恐斷氣斷電，更稱近期沒半艘液化天然氣（LNG）船靠港；對此，經濟部重申，目前天然氣安全存量達十一天以上，三、四月氣源調度也已一〇〇％到位，國內供氣、供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的說法。

經濟部昨表示，網路有帳號造謠台灣本月十二至十五日沒半艘LNG船靠港，但十三日高雄永安港確實停靠LNG船，不實說法彷彿有「平行時空的台灣海峽」。經濟部提醒，網路資訊缺漏多，單一船舶追蹤系統網站沒搜尋到船隻蹤跡，不代表沒船隻靠卸，嚴正譴責部分人士刻意曲解、散播國內將斷氣斷電等虛假訊息，製造社會恐慌或誤解。

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經濟部重申，雖荷姆茲海峽有狀況，中油透過「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」等三大備援方案，已將三、四月卡達二十二船次的缺口全部補齊，氣源調度一〇〇％到位，沒有斷氣問題，目前所掌握的天然氣船均按照期程如期抵台卸收。

供電方面，經濟部強調，中油、台電透過供需聯繫及預警機制天天密切聯繫，掌握市場需求變化，目前國內氣源充足，台電各發電機組皆依既定排程進行操作，天然氣發電沒有降低；不僅天然氣發電正常運作，機組維護跟水力調度也都備妥，預估上半年日間備轉容量率可維持十％、夜間可維持七％。

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