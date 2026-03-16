〈財經週報-投資焦點〉收息族的新出路：鎖定折價優勢與穩健息收的金融債

金融債券主動式ETF產品，主動鎖定金融巨頭優勢的新世代商品，有機會是現階段強化投資組合、從容面對市場變化的優質選擇。路透）

■洪欣如

進入2026年，各類資產歷經漲勢後來到相對高位，市場波動風險隨之增加。站在這個時間點，許多投資人都在思考如何讓手中資金放得更安穩。在眾多資產中，擁有強大護城河的全球金融債，展現了值得關注的佈局價值。

自2022年聯準會升息以來，全球金融債券至今仍維持長期的折價優勢，正好讓投資人能以相對較低的進場成本，鎖定媲美其他投資等級債的殖利率，同時享有大型機構極低的違約風險。對於尋求穩定現金流的收息族，是現階段兼顧收益與穩健的核心配置。

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大者恆大與監管放鬆，迎來成長新局

2008年金融海嘯後，金融業歷經嚴格的汰弱留強，走向強者恆強的寡占格局。這些擁有絕對優勢的金融巨頭，正是支撐全球經濟運作的核心骨幹。隨著美歐推進監管放鬆，銀行資金運用更具效率，有助帶動併購，提升競爭力。

同時，放寬資本要求能讓銀行靈活運用資金，降低發債需求，進而減少債券供給 。回顧1999年美國放寬監管的經驗，2000至2006年間，美國金融債指數累積上漲89.8%，表現優於非金融債的73.4%。

通膨降溫與AI助攻，推升債信品質

總體經濟方面，預期關稅對通膨影響多屬一次性，在降息趨勢延續下，債市仍具表現空間。另一方面，金融業積極導入AI技術，如銀行業運用AI進行精準評分以降低壞帳率，並減少重複性人力作業。這些應用能有效降低營運成本、增進獲利，進而帶動產業的整體債信品質向上提升。

違約風險偏低，建構穩健防禦優勢

歷史數據顯示，1981至2024年間，保險業與金融機構的平均違約率分別為0.2%與0.6%，遠低於高科技的1.2%、醫療的1.7%或運輸的2.1%等產業。即使面臨重大金融事件，各國政府為避免系統性風險，通常會出手維繫體系穩定，使金融機構發行的債券具備極高的抗震能力，違約率始終保持在低檔。

主動出擊：鎖定優渥息收與潛在利得

看好金融產業大者恆大的結構優化趨勢，近期國內資產管理公司開始推出專注於金融債券的主動式ETF產品。這類策略主要鎖定具備寡占地位的成熟國家大型金融債，追求具競爭力的長期息收水準。

這類產品有別於傳統被動追蹤指數的ETF。藉由專業經理人的主動式管理，能更彈性地配置不同存續期間的優質標的，甚至能提前發掘債信評級有望從BBB級調升至A級的潛力企業，從而抓住資本利得的成長空間。

對於渴望每月擁有穩定現金流的投資人而言，這類主動鎖定金融巨頭優勢的新世代商品，有機會是現階段強化投資組合、從容面對市場變化的優質選擇。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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