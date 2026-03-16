〈財經週報-投資焦點〉基金布局 主動出擊添彈性

2025主動式ETF績效表現

■孫成保

2025基金績效前五排名細分類

2025年對台灣股市而言，是波瀾壯闊的一年。4月時，市場因關稅議題衝擊，指數出現明顯回檔，投資人信心一度動搖。然而，隨著AI產業議題持續發酵，相關族群領軍反彈，台股不僅迅速收復失土，更屢創歷史新高。在這樣的市場環境下，2025年台股基金展現出強勁的韌性與成長動能，不僅跟隨大盤反彈步調，部分基金更因布局AI、半導體等產業表現突出。整體來看，2025年台股基金的表現，充分反映了台灣資本市場的活力與投資機會。

台灣加權指數2025年呈現先跌後漲的「打勾形」走勢，全年指數漲幅25.74%，含息報酬率29.47%。根據投信投顧公會委託台大教授統計的基金績效評比資料統計，截至2025年底，成立滿一年的國內股票型基金共260檔平均年報酬率34.52%，領先大盤達5.05%。其中，161檔基金績效擊敗大盤，占比達61.92%。若細分基金類型，科技類、中小型、一般股票型基金的漲幅普遍超過4成。

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主動式ETF總規模破1,730億

台灣在2025年迎來「主動式ETF」新世代，為投資人增添主動投資的利器。台灣首檔主動式於5月5日掛牌，截至12月底更已新成立15檔主動式ETF，其中有8檔聚焦投資國內股票。從績效表現來看，3檔成立滿6個月之主動式ETF，其6個月平均報酬達44.94%，領先大盤12.58%；而5檔成立滿3個月之主動式ETF，平均報酬率達16.75%，領先大盤4.41%。截至2025年12月底主動式ETF總規模已接近1,730億，顯示主動式ETF靈活配置的特性深受市場投資人青睞。

雖然被動式投資於近年來蔚為主流，然而主動式投資的核心價值在於專業研究團隊動態追蹤市場變化。透過主動管理，能更靈活應對市場波動、及時調整產業配置，進而提升資產增值機會。近期也有許多新的主動式ETF IPO上市種類與主題越來越多元，如加入衍生性商品策略Covered call的高息策略ETF，為需要收益的客群增添新意。此外，投資人可以考慮「主被動商品搭配」，並利用定期定額方式分散進場時點，藉此提升投資組合彈性並降低風險。替投資組合增添一點靈活性，主動出擊，讓理財規劃更具保障。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

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