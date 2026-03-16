〈財經週報-投資趨勢’〉中東情勢分析與基礎建設股票投資策略

建議將基礎建設股票的投資，先維持核心防禦部位，包括公用事業、電網、天然氣管網、輸配電、通訊基礎設施、水務與高品質收費型基建。（彭博）

■黃耀德

近期美伊地緣政治風險快速升溫，市場關注焦點主要集中於三個層面：第一，原油與天然氣價格是否因中東供應擾動而出現短期急漲；第二，全球風險資產是否因避險情緒升高而面臨評價壓縮；第三，若事件屬於短期衝突而非全面性區域戰爭，市場錯殺是否反而構成中期布局機會。就民生基建基金的屬性而言，我們認為當前不宜以情緒化方式大幅調整，而應回到「現金流穩定性、通膨轉嫁能力、資產防禦性」三大核心框架進行配置。

若本次衝突維持在有限打擊、未擴大至封鎖主要航道或破壞核心能源基礎設施，則其對全球市場的影響更偏向短期風險溢價上升，而非基本面趨勢反轉。在此情境下，市場初期通常先反映避險需求，導致股票承壓、油價與黃金走強、美債殖利率下行；但若戰事未持續擴大，風險資產往往在一至數週內逐步修復。因此，對於以民生需求、公共服務與基礎設施營運為核心的投資而言，短期波動未必代表結構性風險，反而可能提供加碼優質資產的時間窗口。

請繼續往下閱讀...

從產業配置角度看，建議將基礎建設股票的投資應對策略分為三個層次。首先，維持核心防禦部位，包括公用事業、電網、天然氣管網、輸配電、通訊基礎設施、水務與高品質收費型基建。這類資產的共同特徵是需求相對剛性、現金流能見度高，與總體景氣循環的相關性較低，在地緣政治不確定性升高時，通常能提供投資組合穩定器功能；其次，適度提高受惠於能源價格上行的基建資產權重，例如中游能源基礎設施、LNG相關運輸與儲運設施，但需嚴格區分「穩定收費型」與「高度商品價格暴露型」標的，前者較符合本基金收益與防禦定位；第三，對高負債、利率敏感且缺乏定價能力的資產保持審慎，因若油價推升通膨預期，市場對降息時點的預期可能延後，將壓抑部分高槓桿基建資產的評價表現。

逢回分批布局 不要一次性押注

若戰爭屬於短暫事件，是否應在全球股市震盪時積極進場？答案是：可以逢回布局，但應採分批、分層、分情境的方式，而非一次性押注。理由在於，地緣政治事件初期最難評估的並非衝突本身，而是後續報復、制裁、航運保費、能源設施安全以及市場情緒外溢。因此，最佳策略不是預測單一結果，而是建立可調整的應對框架。

（作者為聯邦投信聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法